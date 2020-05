Casal em moto passa atirando e fere jovem em Rio Branco

Mais um crime contra a vida foi registrado na noite desta sexta-feira (15). Jhemerson Diego da Silva, de 27 anos, foi ferido com dois tiros em via pública na Travessa Fialho, no Bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Jhemerson estava na frente de sua casa sentado em uma cadeira, quando um casal não identificado, membros de uma facção, em uma motocicleta se aproximaram e a mulher que estava na garupa da moto puxou uma arma de fogo e efetuou vários tiros. A vítima foi ferida com dois nas pernas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Vizinhos ao verem Jhemerson ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A Polícia Militar esteve no local, colheu as características da moto e dos criminosos, fizeram ronda na região, mas ninguém foi preso. A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.