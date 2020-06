Caseiro é encontrado morto em chácara na br 364

O corpo do caseiro Argemiro Figueira de Farias, de 74 anos, foi encontrado em estado de decomposição avançado na tarde desta quinta-feira, 25, na chácara que pertencia à mãe do senador do Acre Sérgio Petecão, localizada no quilômetro 11 da BR-364, em Rio Branco.

caseiro Argemiro Figueira de Farias

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, além de encontrar o corpo em estado de decomposição, os PMs notaram que a casa estava completamente revirada, o que, para a equipe, pode induzir a hipótese de rastros deixados por um suposto assassino. A motocicleta da vítima, uma modelo Pop 100 e o capacete foram localizados cerca de 30 metros distantes do corpo.

De acordo com informações da polícia, Argemiro foi encontrado por populares debaixo de uma goiabeira. Segundo informações dos assessores do senador, ele era caseiro da chácara e morava sozinho. A última vez em que ele teria sido visto foi no último sábado, dia 20, quando os assessores foram deixar um sacolão.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte/ac24horas