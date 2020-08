Caso elucidado: DHPP prende dupla envolvida no assassinato de travesti

Investigadores da delegacia de homicídios da polícia civil prenderam nesta segunda-feira os dois envolvidos no assassinato da travesti Fernanda machado da Silva. O crime aconteceu no dia 25 de junho deste ano na região do preventório.

A ação dos investigadores da Delegacia de Homicídios ocorreu na manhã desta segunda-feira, os policiais da DHPP prenderam os dois envolvidos na morte da Travesti Fernanda Machado da Silva de 27 anos. Rafael Keven Araújo Braga, o BENEGUINHO e Vitor Alexandre da Silva Junqueira, tiveram as prisões preventivas decretadas pelo Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri Alesson Brás.

No momento da prisão os investigadores apreenderam toda essa quantidade de droga e uma balança de precisão. O delegado Cristino Bastos, destacou o trabalho da Delegacia de Homicídios que elucidou o crime em menos de dois meses. A travesti Fernanda Machado da Silva de 27 anos, foi assassinada no dia 25 de junho deste ano na região do Preventório. Fernanda foi morta a golpes de pau, a maioria na região da cabeça.

De acordo com a investigação o assassinato foi motivado por conta da suspeita de que a vítima teria furtado um telefone celular. Os autores Rafael Keven e Vitor Alexandre foram ao local para reaver o aparelho, que seria de outra pessoa. Os acusados foram indiciados por homicídios qualificado e por integrar organização criminosa. Além de tráfico de drogas.

Reportagem/ Eciamiro Carvalho.