Casos continuam subindo, boletim Sesacre desta segunda-feira, 3, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, registra 373 novos casos de contaminação por novo coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 3. Assim, o número de infectados pela Covid-19 saltou de 19.966 para 20.339, nas últimas 24 horas.

Até o momento, o estado registra 48.941 notificações, das quais 27.661 foram descartadas. Outras 941 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta da doença é de 14.370.

Mais 2 mortes foram registradas, de 2 pessoas do sexo masculino, de 71 e 86 anos, ambas de Assis Brasil. Desse modo, o total de óbitos subiu de 537 para 539, em todo o estado.

Os óbitos são:

L.G.C., de 86 anos. Morador de Assis Brasil, deu entrada no dia 8 de julho no Hospital Raimundo Chaar em Brasileia, e veio a óbito no dia 22 de julho.

A.B.R., de 71 anos. Morador de Assis Brasil, deu entrada no dia 24 de julho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e veio a óbito nesta segunda-feira, 3 de agosto.

Rio Branco, AC, 3 de agosto de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre