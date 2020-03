Casos de coronavírus no Acre saltam de 25 para 34 neste domingo

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado na tarde deste domingo, 29, revelou que 9 novos casos da doença foram confirmados no estado.

É a primeira vez também que casos confirmados no interior. Dos nove novos diagnósticos, três são do interior. Um é de Porto Acre, de um empresário de 61 anos, e dois de Acrelândia, uma autônoma de 50 anos e um também autônomo de 53.

Cinco casos positivos são o de um profissional de Saúde de 24 anos, uma agente administrativa de 55, uma servidora pública de 36 anos, um representante comercial de 33 e uma consultora de vendas de 27 anos.

Um dos casos, o de uma mulher de 39 anos que declarou como profissão o cargo de diretora-executiva, a paciente já recebeu alta por estar curada.

Com os novos casos, agora são 34 pessoas confirmadas com o novo coronavírus no Acre.

No Acre, até o momento foram notificados 413 casos, sendo que 299 foram descartados porque deram negativo para a Covid-19. O número de exames em investigação diminuiu de 121 para 80.