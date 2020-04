Casos de coronavírus no Acre sobem para 70

Aumentou de 62 para 70 o número de casos confirmados de contaminação por coronavírus no Acre, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS).

São oito novos casos registrados de contágio por Covid-19 nesta sexta-feira, 10, em relação à última quinta-feira, 9, quando os casos positivos tinham saltado de 58 para 62, segundo as informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco.

Os contaminados que passam a engrossar a lista são: um assistente técnico de 23 anos, uma servidora pública de 24 anos, um auxiliar de serviços gerais de 33 anos, uma profissional de saúde de 36, um gari de 37 anos, uma professora de 52 anos, um administrador de empresas de 42 anos e um servidor da iniciativa privada de 50 anos.

Em Plácido de Castro, a servidora pública de 24 anos fez aumentar o número de positivos, de três para quatro casos.

Todos sabem de quem pegaram a doença, ou seja, foram contaminados por pessoas que já tinham sido infectadas com a Covid-19.

As informações do Centro Charles Mérieux mostram ainda que o número de casos notificados subiu de 745 para 815, entre a quinta-feira, 9, e esta sexta, 10. Desse total, 688 foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise subiu de 50, nesta quinta-feira, para 57, nesta sexta-feira, 10.

O número de mortes pela doença segue em dois casos, enquanto que permaneceu em 39 o número de pessoas que obtiveram alta, ou seja, que não têm mais o vírus no organismo e estão curadas da Covid-19.

Rio Branco, AC, 10 de abril de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre