Casos de Covid-19 disparam em Cruzeiro do Sul e número de infectados sobe para 408

Na noite desta terça-feira, 19, o boletim epidemiológico repassado pela Secretaria Municipal de Cruzeiro do Sul, confirmou 132 novos casos de Covid-19 no município. O número subiu de 270, para 408 infectados.

A situação da saúde pública está se agravando no Acre. O Hospital do Juruá, referência no tratamento de Covid-19 na região, não possui mais leitos de UTI disponíveis para novos pacientes. Todos estão ocupados com pessoas infectadas pelo coronavírus.

A unidade hospitalar possui dez leitos; destes, apenas seis possuem respiradores mecânicos. Os outros quatro leitos aguardam a chegada do equipamento. O hospital atende todos os municípios do Vale do Juruá e cidades vizinhas do estado do Amazonas.