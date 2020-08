Casos de Doenças Respiratórias Aumentam 65% em julho, Na Capital Acreana.

Os casos de doenças respiratórias tiveram um aumento de 65% em julho deste ano em Rio Branco, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são referentes a um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde.

Queimadas também colocaram para aumento de casos

Os dados são da secretaria municipal de saúde, que registrou só no mês de julho deste ano, 4,2 casos de doenças respiratórias em Rio Branco. No ano passado esse número era de pouco mais de 2,5 casos. No acumulado, somando de janeiro até o final de julho, foram mais de 19,4 mil casos. O recorde até então foi no mês de junho, com 5.520 registros. Esse ano por causa da pandemia, a doença causa também dificuldades respiratórias e dobra o cuidado.

De acordo com informações da coordenadora de regulação e avaliação da secretaria municipal de saúde, Sulamita Guedes, a contratação de novos médicos fez com que, a população procurasse mais as unidades de saúde do município.

Ainda de acordo com a secretaria municipal de saúde, a fumaça e a COVID-19 são fatores que aumentaram e muito, os casos de doenças respiratórias.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento