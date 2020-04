Casos suspeitos de Covid-19 são entubados e levados às pressas para UTI do pronto-socorro

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, referência para casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, recebeu nessa sexta-feira, 17, ao menos mais três pacientes em situação grave. Dois deles ainda são suspeitos, pois não receberam resultado do teste. Ambos tiveram de ser entubados na manhã deste sábado, 18, e levados às pressas para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro.

No entanto, os pacientes tiveram de aguardar vagas na UTI ficarem prontas para poderem ser internados. Procurada pelo ac24horas, a gerente da UPA, Dora Vitorino, disse a UPA tinha leitos, porém, os dois pacientes tinham de ser levados para uma UTI no pronto-socorro, local que já estava com as vagas lotadas.

“Temos vagas na UPA. Os pacientes que foram entubados tiveram que aguardar um pouco para irem para a UTI porque no pronto-socorro estava cheio”, disse Dora, explicando que as alas de Covid-19 no pronto-socorro foram remanejadas para receber os novos pacientes.

Ainda há um paciente com suspeita de ter contraído o novo coronavírus em estado grave na UPA, mas este permanece na unidade, pois precisa que a saúde seja estabilizada para poder ser transferido para o pronto-socorro. “Paciente não podem ser transferidos em estado grave”, afirma Vitorino.

Sobre os dois pacientes suspeitos, ela diz: “eles estavam entubados desde a manhã desse sábado no aguardo de vaga lá no pronto-socorro. Eles foram levados para a UTI por volta das 11 horas deste sábado”, garante.