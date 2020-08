CECON vai a atender em novo endereço

A partir do dia 1º de setembro o CECON passará a atender no mesmo prédio do lacem, o novo endereço fica ao lado do teatro plácido de castro, na travessa do HEMOACRE.

Para que a mudança fosse realizada sem prejuízos as usuárias, os atendimentos das pacientes que estavam agendados para esta semana foram realizados na semana passada, a antecipação foi programada por que a partir do dia primeiro de setembro, o centro oncológico do acre (CECON) passa a funcionar em novo endereço, na travessa do HEMOACRE, ao lado do laboratório central.

O dinheiro que era gasto com aluguel pode ser investido na aquisição de insumos para fazer coleta de tecidos para realizar biópsias do colo do útero e de mama, a gerente de assistência do CECON, Karina Hechenberger, explica que os serviços não foram comprometidos com a mudança, exatamente por que houve a elaboração de um plano.

Mesmo com a pandemia o CECON manteve suas atividades e para garantir segurança as pacientes em relação ao coronavirus, o centro passou a fazer triagem dos casos mais graves a unidade continua ofertando os mesmos serviços como: ultrassonografia de mama e transvaginal que são solicitadas pelos médicos, também oferece consultas com ginecologistas, mastologistas e dermatologistas/ de acordo com Karina, Hechenberger, a proposta é ofertar um serviço de qualidade.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.