Celebrações presenciais na igreja católica tem início no domingo

Igreja católica vai retornar com as missas presenciais a partir do próximo domingo, dia 6, mas, só nas paróquias matrizes obedecendo todos os protocolos sanitários.

Com as atividades litúrgicas paradas há mais de cinco meses, o conselho presbiteral da igreja católica se reuniu e decidiu voltar com as celebrações presenciais a partir do próximo domingo, dia 6 de setembro, porém, os fiéis serão obrigados a seguir uma série de restrições em decorrência do acre ainda registrar números elevados de contaminados pela covid-19.

As missas terão duração de uma hora, com distanciamento social, disponibilização de álcool em gel e os fiéis que desejarem participar, terão que se deslocar até as secretarias das paróquias ou fazerem as inscrições por meio de aplicativo, pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 10 anos, incluídas nos grupos de risco, vão ter que se contentar em assistir de casa através das redes sociais.

O uso de máscara é obrigatório para a equipe de celebração e para o sacerdote, o rito da paz está suspenso, a catedral nossa senhora de Nazaré está toda demarcada e pronto para receber os fiéis, aliás, será possível realizar duas missas aos domingos, das 8 da manhã e as 5 horas da tarde.

A igreja está em oração pelo fim da pandemia, os cuidados são para evitar a proliferação do coronavirus e preservar a vida da população.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.