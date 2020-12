Chamas destroem casa em Epitaciolândia

Na manhã dessa quarta-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar, 5º BEPCIF, foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência no Município de Epitáciolandia, no bairro aeroporto.



Imediatamente a guarnição se deslocou para o local, onde se tratava de uma residência de madeira. O incêndio foi debelado e, segundo informações dos vizinhos, ninguém morava na residência. A causa do incidente é desconhecida

As chamas alcançaram fiações elétricas de casas próximas. Os bombeiros fizeram o isolamento no local e solicitaram à equipe da Eletrobrás para realizar a manutenção adequada.