Em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, às 6h da manhã deste sábado (20), o nível do Rio Juruá atingiu a marca de 14,33m, ultrapassando a cota histórica de 2 de fevereiro de 2017, que foi de 14m,24m. O Juruá está 1,33m acima da cota de transbordamento. Os dados são da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul.