Chorando, Ícaro Pinto chega à delegacia após ser preso por matar mulher atropelada

Em silêncio e sem falar com a imprensa, o fisioterapeuta Ícaro Pinto, acusado de atropelar e matar a funcionária do Arasuper, Jhonliane Paiva de Souza, de 30 anos, foi encaminhado à delegacia após ser preso no posto de fiscalização da Tucandeira neste sábado (15).



Ícaro foi questionado pelos jornalistas sobre o acidente, mas se manteve calado e não deu nenhuma declaração sobre o caso. Ele se mostrou bastante abalado com a prisão e ficou de cabeça baixa dentro do carro da Polícia Civil.O fisioterapeuta chegou neste sábado ao Acre após ter viajado para Fortaleza, Ceará, com a família. O juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, decretou sua prisão na quinta-feira (13).