A capital acreana está sendo regada por muita chuva desde o início da madrugada desta sexta-feira, 05. Um igarapé, que corre na lateral da estrada do presídio transbordou e dificultou a passagem de viaturas. Na medição feita a 6 horas da manhã, a Defesa Civil do município, informou que o Rio Acre está com 10,02 Metros, e a chuva em Rio Branco foi de 71,0 mm.