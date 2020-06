Ciclista cai dentro de cratera em obra abandonada pela Prefeitura de Tarauacá

O morador da cidade de Tarauacá, no Acre, Hilton Gomes, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para publicar o vídeo de um ciclista que caiu dentro de uma cratera em uma obra abandonada pela prefeitura da cidade na Rua João de Paiva.

“O descaso em Tarauacá é total. Entra ano e sai ano e as coisas só pioram no governo de Marilete. Um homem não identificado até o momento caiu em um buraco construído pela Secretaria de Obras e deixado no meio da rua”, diz a publicação.

Hilton conta que o ciclista teve um corte profundo na cabeça durante a queda. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade.

Segundo o jornalista Raimundo Accioly, a obra está parada desde a última alagação na cidade. “A população diariamente cobra uma solução da prefeitura”, escreveu.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeita Marilete Vitorino, mas até o fechamento desta edição não recebeu resposta sobre o caso. O espaço fica reservado para os devidos esclarecimentos do ente público.

Com informações da Folha do Acre.