Ciclista é executado com tiro na cabeça no Santa Inês, na Capital

Ranieri Nascimento de Souza, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira, 11. O crime aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Santa Inês, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ranieri estava trafegando em sua bicicleta quando um homem não identificado se aproximou em uma motocicleta, abordou a vítima e, de posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro que atingiu Ranieri na cabeça. Após a ação, o criminoso fugiu do local.