COE prende liderança de facção criminosa com 15 quilos de entorpecentes

Foto: Reprodução

Kelvin Wallace Chagas da Silva estava em uma casa na região do 15, quando foi preso por Policiais do Comando de Operações Especais. A ação do COE, ocorreu na manhã desta segunda-feira.

Com o acusado os policiais apreenderam 15 quilos de substancias entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, balança de precisão, além de 23 mil reais. O dinheiro, é oriundo do tráfico de drogas, Kelvin Wallace, que já era procurado pela polícia. E é apontado numa investigação – como a principal liderança de uma facção criminosa, que atua na região do 2ª Distrito da Cidade.

O comandante do Batalhão de Operações Especiais da Policia Militar Major Fredisson Araújo destacou ação no combate ao tráfico de drogas. O oficial disse ainda, que Kelvin Wallace, só movimentava grandes quantidades de entorpecentes.

Reportagem: Ecimáiro Carvalho