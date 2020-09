Colégio Militar Tiradentes fica acima da média nacional no Ideb

Uma metodologia de ensino com base na disciplina, na valorização do civismo e dos valores morais e éticos, assim o Colégio Militar Tiradentes, da Polícia Militar do Acre (PMAC), tem destacado seu trabalho educacional. Com base nisso, a Instituição Educacional Militar conseguiu alcançar 6 pontos, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado nesta terça-feira, 15 de setembro.

Colégio Militar Tiradentes ficou acima da média nacional no Ideb Foto: Arquivo PMAC

Para o major PM Agleison Alexandrino, diretor do Colégio Militar Tiradentes, essa pontuação, que está acima da média nacional do ensino fundamental II, é resultado de um trabalho conjunto de toda a equipe educacional. “O índice é uma vitória, pois estamos trabalhando com um pensamento de fazer a diferença e de contribuir cada vez mais com a educação do nosso estado e o resultado é satisfatório”, destacou o oficial.

O Ideb – Índice de Desenvolvido da Educação Básica foi criado no ano de 2005 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e possui como objetivo medir a qualidade do aprendizado do ensino básico no país.

A média nacional do ensino fundamental II, que abrange do 6º ao 9º ano, ficou em 4.9 e a do estado do Acre ficou em 4.8. O destaque do Colégio Militar aumenta ainda mais a responsabilidade da instituição. “É uma alegria e satisfação para nós, mas, ao mesmo tempo, só aumenta a importância do nosso trabalho, para que possamos, nos próximos anos, alcançar os índices dos melhores colégios do país”, disse o diretor.