Colono de 52 anos morre após receber descarga elétrica

A guarnição salvamento do Corpo de Bombeiros se deslocou até o ramal Nova Vida, transcreana KM 45, para atender uma ocorrência de Choque Elétrico e resgatar o corpo da vítima que veio a óbito instantaneamente, um senhor de 52 anos que sofria de Epilepsia, onde a família narrou que ele devia ter caído dentro de um pequeno açude após um ataque, dentro do açude encontrava-se um motor bomba, com uma parte da fiação não isolada, com a queda o corpo da vítima ficou imerso na água e parte do braço encostando no fio elétrico descascado, o que pode ter ocasionada descarga elétrica. O IML estava no local onde será feita procedimentos cadavéricos para a corroboração da causa da morte e do ocorrido, a ser apresentada em momentos posteriores.

