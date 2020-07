Com 120 casos de Covid, Porto Walter é primeira cidade do Acre a projetar volta às aulas

A Prefeitura de Porto Walter, através da Secretaria Municipal de Educação, apresentou um plano de retomada das atividades escolares presenciais na cidade. Isso só seria possível se houvesse uma redução no número de casos de Covid 19, de acordo com as recomendações do Governo do Estado.

Segundo a Assessoria de Comunicação do município, as medidas de controle e prevenção estão sendo elaboradas e equipes capacitadas para a volta às aulas presenciais, tendo reinício pela zona rural da cidade.

O plano foi idealizado pelo Prefeito Zezinho Barbary e apresentado ao Ministério Público, ao Governo do Acre e a Associação dos Municípios do Acre – AMAC.

O ato de apresentação aconteceu no auditório da Escola Manoel Moreira na manhã̃ desta quinta-feira, 16, e contou com a participação do secretariado

O projeto foi construído em parceria entre as Secretarias de saúde, educação, assistência social e segurança pública, com apresentação dos policiais militares Jandson Sena e Diego Matos.

A Prefeitura pretende retomar o ano letivo nos rios Grajaú, Minas e Natal, atendendo cerca de 7 comunidades rurais. Ao todo serão dois dias de formação sobre a revisão de atividades não presenciais, fluxo das aulas, orientações básicas sobre a Covid-19 e planejamento do 2º e 3º bimestre do ano letivo.

“Esse foi um projeto idealizado pelo Prefeito Zezinho Barbary e construído em conjunto com os órgãos de saúde, assistência social e segurança pública. Nosso objetivo é retomar as aulas primeiramente na zona rural, e no momento que a curva de infecção do vírus for baixando planejaremos uma nova rota de alcance do projeto”, disse o Secretário de Educação, Flávio Borges.

O último Boletim divulgado pela secretaria de saúde, mostra que Porto Walter tem 120 casos de pessoas infectadas pelo Coronavirus, 52 destes já curados e apenas dois estão hospitalizados. A cidade de 12 mil habitantes foi uma das últimas apresentar casos de contaminação pelo vírus.