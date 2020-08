Com a Greve dos Correios, Procon Orienta Como Proceder Neste Período de Paralisação

Com a greve dos correios, uma das consequências que pode afetar os consumidores é o atraso nos recebimentos dos boletos de pagamentos. Neste caso, se a fatura não chegar a tempo, a sugestão é entrar em contato com a empresa, alerta o Procon.

A greve dos servidores dos correios tem acarretado demora na entrega de encomendas. A direção do Procon-Acre tem recebido inúmeras consultas e orientando os consumidores de como proceder nesses casos. Para quem contratou os serviços de entrega de encomendas e documentos via correios, e os mesmos não foram prestados, o consumidor terá direito ao ressarcimento ou abatimento do valor pago.

Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios em Benfica, zona norte da cidade, durante a greve decretada após assembléia geral dos trabalhadores (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Também há possibilidade de exigir indenização para reparar prejuízos morais e financeiros no Juizado Especial Cível. É importante conferir se há procedimentos para a emissão de segunda via pelo site oficial da empresa, encaminhamentos dos boletos por e-mail, ou efetuar o pagamento por meio de transferência bancária. Outra alternativa é tentar negociar uma possível prorrogação da data de vencimento, quem faz o alerta é o diretor-presidente do Procon/AC, Diego Rodrigues.

Por outro lado, a presidente do sindicato dos trabalhadores dos correios e telégrafos do Acre, Suzy Cristiny, disse que o problema existe, mas por causa da precarização dos serviços que estão aumentando e o número de servidores diminuindo. Na manhã desta segunda-feira, o sindicato com apoio de outras categorias realizou manifestação pacífica para denunciar a precarização dos serviços prestados pelos correios.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento