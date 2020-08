Com ausência de Gladson e Rocha, Nicolau assume e Cruzeiro vira sede do governo por 3 dias

Desde a manhã desta segunda-feira (24) o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Junior (PP), é o governador do Acre em exercício. Ele optou por administrar o Acre diretamente de sua terra natal, Cruzeiro do Sul, tirando a sede do executivo temporariamente da capital Rio Branco.

O governador Gladosn Cameli está em viagem para Brasília e o vice-governador, Wherles Rocha, está em São Paulo e, com isso, o segundo na linha sucessória é Nicolau Junior que recebeu na manhã de segunda a informação que responderá como governador até a próxima quinta-feira (27).

“Estava lá e teve que assumir o governo de lá”, informou a assessoria de imprensa do deputado progressista.

Cruzeiro do Sul é o segundo maior município do Acre, sendo terra natal do governador Gladson Cameli e de Nicolau Junior.

Cruzeiro é conhecida como capital do Juruá e o mais importante polo turístico e econômico do interior do Acre.

O município, cujo nome foi inspirado na Constelação “Cruzeiro do Sul”, teve sua fundação oficializada em 28 de setembro de 1904, quando a sede do Departamento do Alto Juruá foi transferida para Cruzeiro do Sul.