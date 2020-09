Com imagem do lobo-guará cédula de r$ 200 reais é lançada e já começa a circular nesta quarta-feira

O Banco Central anunciou que lançará às 13h30 desta quarta-feira a nova nota de R$ 200,00. Com a imagem do lobo-guará, esta será a sétima cédula da família de notas do Real.

Segundo o Banco Central, serão produzidas neste ano 450 milhões de unidades da nota de R$ 200,00. Essa será a primeira cédula de um novo valor da família do real em 18 anos. A última cédula, a de R$ 20, tinha sido lançada em 2002. Conforme o Banco Central, cerca de 7,2 milhões de cédulas de R$ 200 já estão prontas.

A imagem da foto, no entanto, permanece sob sigilo. O desenho, a cor e as informações de segurança só serão revelados nesta quarta-feira, quando a cédula entrará em circulação.

O primeiro lugar foi a tartaruga marinha, usada na cédula de R$ 2. O segundo, o mico leão dourado, incorporado na cédula de R$ 20. A população acreana aguarda com muito otimismo, a chegada da nova cédula.

Reportagem/ Demostenes Nascimento