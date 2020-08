Com período de estiagem, Rio Acre está em situação de alerta máximo em duas cidades do estado

O Rio Acre em Rio Branco chegou à cota de 1,66 metro, nesta segunda-feira (17), e está na faixa de alerta máximo. Além a capital acreana, também está em situação crítica o nível do manancial em Brasileia, no interior do estado.

Dados da Defesa Civil estadual apontam que o Rio na cidade de Brasileia marcou, nesta segunda, a cota de 1,25 metro. O Rio Acre em Rio Branco entra em alerta máximo quando chega à cota de 2,69 metros. Em Brasileia, a cota de sinal vermelho é quando chega ao nível de de 3,5 metros, de acordo com o boletim hidrometeorológico da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

O coordenador da Defesa Civil no estado, coronel James Joyce Gomes, informou que assim como nos anos anteriores é feita a elaboração do plano de contingência que é um instrumento de gestão para que eles façam a execução das ações de socorro nesse período crítico.“Nesse período de verão amazônico é normal a diminuição das águas de todos os rios do estado. Em todos eles, nós estamos com as cotas bem baixas. A Defesa Civil monitora diariamente todos esses rios através da nossa rede meteorológica”, informou.Apesar da situação de alerta, o coordenador pontuou que o plano, apesar de pronto, ainda não foi colocado em prática. Mas, o órgão segue fazendo ações de monitoramento.

“Nós já concluímos o plano estadual, os municípios já fizeram os planos municipais e também apoiamos o Depasa a fazer o plano deles de exaurimento de recursos hídricos, que é quando baixa o nível do rio e vem a dificuldade de captação de água para a população. Caso necessite da ação direta da Defesa Civil, nós já estamos com a capacidade e planejamento pronto para a gente atuar,se necessário”, acrescentou.

Nível dos rios no interior do Acre

O Rio Acre em Xapuri baixou um centímetro em 24 horas e está com a cota de 2,60 metros nesta segunda. Outros rios também cortam o estado em outras cidades do interior do Acre. Em Sena Madureira, o Rio Iaco chegou à cota de 1,81 metro, nesta segunda, e também está em situação de alerta máximo.Já em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá marcou no início desta semana 3,87 metros. O Rio Envira, em Feijó, está com a cota de 3,40 metros, até esta segunda.

G1 AC — Rio Branco.