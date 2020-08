Com previsão de retorno das atividades presenciais, TJAC inicia distribuição de EPI’s nas comarcas

A intenção da Administração é que o retorno ocorra com segurança tanto para o público interno, quanto para o público externo

As comarcas de Senador Guiomard, Capixaba, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Bujari, Sena Madureira e Porto Acre receberam, nesta semana, os equipamentos de proteção individual (EPI’s) como forma de evitar a transmissão do novo coronavírus durante a retomada das atividades presenciais, pelo Poder Judiciário Acreano, prevista para 17 de agosto.

A entrega para cada comarca foi distribuída com frasco de álcool líquido, frascos de álcool gel, máscaras e protetores faciais. Os materiais foram recebidos pelos diretores de cada comarca. Nos próximos dias, a distribuição ocorrerá nos demais municípios com a entrega dos equipamentos de proteção coletiva.

A intenção da Administração é que o retorno, que será de forma gradual, ocorra com segurança tanto para o público interno, quanto para o público externo, e evite a proliferação da contaminação pela COVID-19 nas dependências das unidades judiciárias. O desembargador-presidente, Francisco Djalma, determinou prioridade no processo de compra dos produtos.

Recentemente, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES), responsável também pela área de qualidade de vida, em conjunto com a Associação dos Magistrados do Acre (ASMAC), criou um formulário online para que todo o público interno participasse para, a partir do resultado, traçar um mapeamento do público que poderá executar os serviços de forma presencial, logo no primeiro momento.

Todo o procedimento é acompanhado pelo Grupo de Trabalho de Retomada das Atividades Presenciais, que tem a coordenadoria do desembargador Laudivon Nogueira.