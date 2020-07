Com valor de seguro, governo do Acre fecha acordo para aquisição de novo helicóptero

O Governo do Estado do Acre fechou acordo para a compra de um novo helicóptero em substituição a aeronave acidentada em janeiro deste ano. A aquisição que está sendo feita em São Paulo (SP) pela seguradora é o mesmo modelo do anterior, um Esquilo B2, porém mais novo, moderno e com menos horas de voo.

Com capacidade para transportar 6 pessoas, incluindo a tripulação, o helicóptero fabricado em 2013 possui cerca de 500 horas de voo. A aeronave de asas rotativas, que será batizada de Harpia 04, tem previsão de chegar ao Acre e ser incorporada a frota do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) até o próximo mês de setembro.

Novo helicóptero do governo do Estado deve chegar ao Acre até setembro Foto: Cedida

Grande admirador da aviação, o governador Gladson Cameli fez questão de acompanhar todo o processo de compra e nesta quarta-feira, 29, na companhia do diretor de Transporte Aeronáutico do Gabinete Militar, tenente-coronel Carlos Augusto Negreiros, e do coordenador do Ciopaer, Nayck Trindade de Souza, conheceu o novo helicóptero do governo, na capital paulista.

O gestor explicou a importância histórica do transporte aéreo para salvar vidas na Amazônia, sobretudo no Acre. Devido as suas peculiaridades geográficas, muitas regiões do estado são apenas acessíveis com o auxílio deste tipo de aeronave.

Cumprindo agenda governamental na capital paulista, Gladson Cameli conheceu nova aeronave do Estado, que será utilizada nas mais diversas missões Foto: Cedida

“O transporte aéreo no nosso estado não é luxo, mas uma necessidade, principalmente para as populações que vivem nos lugares mais remotos e distantes das cidades. A vinda desse helicóptero será muito importante para darmos continuidade aos serviços realizados com muita competência pelos nossos guerreiros do Ciopaer em todos os municípios acreanos. O nosso objetivo é fortalecer ainda mais a frota de aeronaves do governo para que possamos atender quem mais precisa e ajudar a salvar vidas”, afirmou Cameli.

Criado em 2009, o Ciopaer realiza as mais diversas missões aeromédicas, na realização de buscas e resgates e é um importante aliado da Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade. O coordenador Nayck Trindade comemorou a aquisição e enfatizou que a chegada do helicóptero era bastante aguardada.

Painel de controle do helicóptero Esquilo B2, adquirido pelo governo acreano, está entre os mais modernos da aviação mundial Foto: Cedida

“A confirmação da compra desta aeronave demonstra o empenho do governo em querer proporcionar um serviço aéreo de qualidade para a população e também para os integrantes do Ciopaer. Estamos esperando tão somente a conclusão de todos os trâmites relacionados a documentação para que possamos retomar nossas atividades com esse modelo de asas rotativas”, ressaltou.

Governo Gladson Cameli triplica frota do Ciopaer

Graças aos esforços do governador Gladson Cameli, a frota de aeronaves do Centro Integrado de Operações Aéreas triplicou. No início de 2019, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cedeu um avião bimotor Sêneca III com capacidade para seis passageiros e que já está sendo utilizado nas mais diversas atribuições. Também em setembro do ano anterior, a Justiça Federal em São Paulo confirmou a cessão de uso de um helicóptero modelo AS 350 B2 (Esquilo) para o governo acreano.

“Já iniciei conversas para que possamos obter o nosso terceiro helicópetro sem nenhum custo para os cofres públicos e eu tenho muita fé em Deus que vamos conseguir. A nossa intenção é que esta futura aeronave fique baseada, exclusivamente, no aeroporto de Cruzeiro do Sul para que possa atender mais de 250 mil pessoas que moram no Vale do Juruá”, finalizou Gladson.

Fonte: Notícias do Acre