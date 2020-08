Como incentivo à cultura vereador apresenta projeto instituindo o dia do circuito junino

Vereador apresenta projeto instituindo o dia municipal do quadrilheiro junino e do circuito de quadrilhas juninas, como forma de valorizar a cultura tradicional brasileira, a festa junina também tem impacto na economia de Rio Branco.

Representações artísticas e culturais como as festas juninas precisam do devido reconhecimento, quando se trata de uma das maiores festas populares do país nada mais justo que fortalecer essa arte por meio de incentivos.

O circuito junino é marcado em Rio Branco, por uma grande competição entre os grupos quadrilheiros, que passam o ano inteiro ensaiando, criando coreografias e produzindo peças de roupas para disputar o concurso, o vereador José Carlos Juruna (AVANTE) apresentou um projeto de lei criando o dia do quadrilheiro e do circuito junino em Rio Branco por entender que esse movimento é importante para a cidade.

No ano passado o Vereador Juruna, já havia apresentado um outro projeto o selo amigo da cultura, que inclusive virou lei outro fator importante é no aspecto econômico, os festivais juninos ajudam a aquecer a economia de Rio Branco.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.