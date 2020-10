Complexo Penitenciário do Acre está há quase 8 meses sem dentistas

Foto: Reprodução

Um relatório elaborado pelo Promotor de Justiça Tales Tranin, após uma inspeção realizada no Presídio, constatou que a Unidade Básica de Saúde (UBS) estar há quase oito meses sem dentistas. ” Os dois únicos profissionais foram afastados em março por conta da pandemia do novo coronavirus e não foram substituídos”, disse o Promotor. Segundo Tranin o dentista que tem 80 anos faz parte do grupo de risco e, a outra profissional estar grávida. De março até o dia nove deste mês, apenas 21 detentos, segundo o relatório, conseguiram fazer tratamento dentário. Deste total 13 foram particular. Nesta quinta-feira, 15, o representante do Ministério Público Estadual encaminhou ofícios pedindo providências a Promotoria de Saúde e ao Ministério Público Federal, já que o Estado recebe verbas federais.