Comunidade do ramal do macarrão reclama da qualidade do asfalto

Os moradores do ramal do macarrão estão reclamando da qualidade do serviço prestado pela empresa, contratada pela prefeitura, para fazer o serviço de recuperação do ramal. O tratamento Superficial Duplo, TSD, material usado já começa a apresentar falhas antes do serviço ser entregue, a mesma coisa que aconteceu na estrada Jarbas Passarinho.

O trecho que está recebendo a pavimentação asfáltica tem aproximadamente um quilômetro e duzentos metros de extensão e irá beneficiar centenas de famílias e proprietários de estabelecimentos comerciais, estimulando o desenvolvimento da região.

O trabalho consiste no tratamento do material já existente, retirada da base desgastada, recomposição de novo material e TSD (tratamento superficial duplo) conhecido popularmente como asfalto frio. O Ramal do Macarrão interliga o bairro Recanto dos Buritis à BR-364 e região do Distrito Industrial.

Mesmo com a obra em andamento, vários moradores estão reclamando da qualidade do serviço. O encarregado da obra, disse que a empresa G.B.M. responsável pelo serviço reconhece que alguns pontos precisam de recuperação.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento