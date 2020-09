Comunidade dos Loteamentos Adauto Frota e Garapeira Fecham BR-364 Perto do Aeroporto

Moradores dos loteamentos Adauto Frota e Garapeira as margens da BR-364, fecharam a estrada nas proximidades do aeroporto de Rio Branco. Eles reivindicam melhorias, para as comunidades. A via só foi desobstruída depois que a PRF negociou com os manifestantes.

A interdição da BR-364 nas proximidades do aeroporto de Rio Branco começou depois das 7 horas da manhã desta terça-feira. Dezenas de famílias dos loteamentos Adauto Frota e garapeira reivindicam: água tratada, iluminação pública e melhoria dos ramais. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, para desbloquear a Rodovia. Várias viaturas com policiais chegaram ao local e as negociações começaram.

Depois de alguns minutos de conversa, os líderes do movimento foram convencidos a desobstruir a BR-364, em troca, eles foram encaminhados ás autoridades, para expor suas reivindicações. As famílias garantem que, se providencias não forem tomadas, a BR será fechada novamente por tempo indeterminado.

Francinete Pacheco, mora há14 anos no loteamento Adauto Frota, segundo ela, durante todo esse tempo, a comunidade não recebeu benefício.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento