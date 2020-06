Comunidade Jarbas Passarinho Reclama Que Pavimentação Do Ramal Foi Abandonada Pela Empresa DZ.

A comunidade do Ramal Jarbas Passarinho denunciou a nossa reportagem, que a empresa DZ responsável pela pavimentação de dois quilômetros de ramal, abandonou a obra depois da raspagem.

Localizado no chamado cinturão verde da cidade de Rio Branco, o ramal da Jarbas Passarinho, principal via para escoamento da produção, que contribui de forma direta para o desenvolvimento da agricultura familiar foi incluído no pacote de obras, que a prefeitura vem realizando no primeiro semestre de 2020. O ramal foi beneficiado com pavimentação asfáltica de dois quilômetros, com orçamento de R$ 793.132,34. Recursos de emeda parlamentares, com contra partida do município. A obra começou em abril com termino marcado para este mês de junho, dois meses de duração. De acordo com informações da comunidade, a empresa DZ construções, responsável pela pavimentação, só concluiu o serviço de terraplenagem, no último dia 12 retirou o maquinário do canteiro de obras, levando para outro serviço.

Por telefone, nossa equipe de reportagem conversou com O secretário-adjunto de Infraestrutura, Marcos Venício de Oliveira, que disse desconhecer a saída das maquinas do local, mas que daria uma reposta. Até o fechamento da reportagem, não conseguimos mais contato com o secretário.

Reportagem/Demóstenes Nascimento