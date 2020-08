Comunidade rural do ramal Maparajuba na Transacreana cobra das autoridades programa Luz Para Todos

Moradores do ramal Maparajuba lutam há mais de um ano, para ter em sua comunidade, o programa Luz para todos do governo federal. O ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a União e o grupo Energisa Distribuição Acre, para garantir a execução do programa.

Esse vídeo foi enviado ao departamento de jornalismo da TV5, pela comunidade do ramal Maparajuba, no quilômetro 68 da estrada Transacreana, mostrando a indignação das famílias, que não foram beneficiadas pelo programa luz para todos. Dona Ida Conceição cobra das autoridades a energia elétrica na comunidade.

Dinaria Brito, disse que a comunidade é composta de produtores rurais e a falta de energia prejudica e muito, o desenvolvimento do local.

Ricardo Xavier, diretor técnico e comercial da Energisa Acre, disse que a empresa vem trabalhando no programa luz para todos, desde janeiro de 2019 em todo o estado do Acre.

Reportagem/Demóstenes Nascimento