Condutores de Veículos Não Respeitam Sinalização de Trânsito.

Ano passado, o estado rescindiu o contrato com a empresa que prestava serviço de monitoramento eletrônico no trânsito de Rio Branco por se tratar de questão de competência municipal. Desde então, os condutores de veículos passaram a não respeitar a sinalização, fazendo aumentar o número de acidentes de trânsito.

Avenida Brasil, com Apolônio Sales, na parte alta da cidade de Rio Branco. Nesse cruzamento são poucos os condutores de veículos que respeitam a sinalização de trânsito.

Por causa desse desrespeito vários acidentes de trânsito são registrados todos os dias. Quem mais desrespeita a sinalização são os condutores de motocicletas, veja esse flagrante na lente de nossa câmera, que registra o sinal no vermelho e mesmo assim, o motoqueiro passa como se o sinal tivesse aberto para ele. E são esses motoqueiros as maiores vítimas.

Nosso cinegrafista ficou poucos minutos, próximo ao semáforo, o suficiente para registrar várias irregularidades, tanto de motoqueiro quanto de condutor de carro. Essa atitude de avançar sinal de trânsito é vista em vários pontos da cidade, basta permanecer por alguns minutos, próximo ao semáforo para registrar o flagrante.

É uma resposta difícil, porque nesse caso, a irresponsabilidade do condutor do veículo de luxo de marca BMW, Ícaro Teixeira Pinto falou mais alto. Como o estado rescindiu o contrato com a empresa que prestava serviço de monitoramento eletrônico no trânsito de Rio Branco, ainda em 2019, todos os radares foram retirados. De acordo com informações do Detran-Acre foi feita uma reunião com a RBTrans para informar que os serviços seriam repassados à prefeitura.

Reportagem/Demóstenes Nascimento