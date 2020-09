Confira o boletim parcial desta quarta-feira, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 174 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 9. Assim, o número de infectados saltou de 25.494 para 25.668, nas últimas 24 horas.

Mais 1 morte foi registrada, de uma mulher do município de Bujari, com idade de 71 anos, fazendo com que o total de óbitos subisse para 631 em todo o estado. Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

Rio Branco – AC, 9 de setembro de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre