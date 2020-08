Confira o boletim Sesacre desta segunda-feira,sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 10 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 24. Assim, o número de infectados saltou de 23.719 para 23.729, nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 58.040 notificações de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 34.264 casos foram descartados. Ainda, 47 testes RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 18.928 pessoas já receberam alta médica da doença e 99 seguem hospitalizadas.

Mais 4 mortes foram registradas, 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, sendo 1 de Brasileia, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Xapuri e 1 de Rio Branco, com idades entre 73 e 106 anos, fazendo com que o total de óbitos suba para 604 em todo o estado.

Os óbitos do sexo masculino são:

R.N.A.F., de 73 anos. Morador de Brasileia, deu entrada no dia 5 de agosto no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu na quarta-feira, 12.

M.P.S., de 106 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 18 de agosto no Hospital Regional do Juruá e faleceu neste domingo, 23.

Os óbitos do sexo feminino são:

F.B.S., de 75 anos. Moradora de Xapuri, deu entrada no dia 21 no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar e faleceu no sábado, 22.

M.E.V., de 81 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 6 de agosto no Into-AC e faleceu no sábado, 22.

