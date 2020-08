Em reunião do Conselho Universitário (Consu) a Universidade Federal do Acre aprovou nesta quarta-feira, 26, o plano para retomadas das aulas no formato de Ensino Remoto Emergencial. O retorno está previsto somente para outubro deste ano.

A reunião começou por 8h, a votação começou às 12h e encerrou por volta das 14 horas. O placar ficou 67 votos a favor, 26 contra e quatro abstenções.

Fonte/ ac24horas