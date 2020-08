Conselho Nacional de secretários de Educação prorroga inscrições do Prêmio Gestão Escolar 2020

As inscrições do Prêmio Gestão Escolar 2020 foram prorrogadas até 31 de agosto. O objetivo é reconhecer boas práticas em educação, incentivar o aprimoramento dos processos de gestão e promover ações que possibilitem a troca de experiências entre gestores, multiplicando boas estratégias.

Foto: Reprodução

De acordo com a secretária executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Acre (Undime/AC), Ana Luce Galvão, “não é fácil manter o vínculo com os alunos fora da escola, principalmente em meio a pandemia, então o intuito é identificar as práticas colaborativas da gestão escolar”, diz.

O formato da competição se atualiza a cada versão e como em 2020 não poderia ser diferente, será uma edição especial, com o tema: “Como as escolas estão enfrentando o desafio do afastamento social para manter o vínculo entre os atores escolares?”

As escolas estão trabalhando com aulas remotas por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, por isso a gestão premiada será aquela que demonstrar que conseguiu encontrar as melhores soluções para o enfrentamento das dificuldades de manter a dinâmica de ensino ensino durante o período de distanciamento social.

O Acre ganhou o Prêmio Gestão Escolar em 2015 com a Escola Nanzio Magalhães, de Feijó. Foi uma grande vitória para o estado e para a toda equipe de professores e funcionários, que ficaram muito satisfeitos pelo reconhecimento. As inscrições cresceram substancialmente. O Acre tem um total de 58 escolas inscritas, sendo 29 municipais e 29 estaduais.

A coordenadora estadual do prêmio, Nabiha Bestene, relata que as expectativas para essa edição especial são as melhores, pois houve grandes desafios este ano. “Estamos motivando nossos gestores a fazerem suas inscrições, pois a participação das nossas escolas é de fundamental importância para mostrar que durante o distanciamento social é possível inovar nas práticas de aprendizagem”, destaca.

