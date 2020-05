Consultas Online começaram nesta segunda-feira aqui em Rio Branco

São 10 atendentes que ficam nessa sala das oito da manhã as 18 horas, e por aqui que acontece o primeiro atendimento antes da ligação se transferida para um médico.

O paciente tem três opções para se consultar via online, ligar para 3216-2400, pelo chat através do site da prefeitura, via facebook SaudeRB, ou pelo telegran @saudeRB_bot. Os médicos atendem das 7 da manhã as 19 horas sem intervalo para o almoço.

Além das consultas, o paciente pode tirar dúvidas sobre o covid19, renovar a receita e agendar uma consulta presencial se o caso for mais grave. A expectativa e de 300 atendimentos por dia. Clinico Geral, psicólogo, enfermeira e nutricionista são os médicos que estão atendendo via online.

Reportagem/ Simone Oliveira