Contaminação entre população e bancários deve aumentar, com novas etapas de pagamento centralizado do auxílio emergencial.

Com um atraso de mais de duas semanas, o governo federal divulgou, o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para, pelo menos, 50 milhões de beneficiários que receberam a primeira parte do benefício. O sindicato dos bancários está preocupado com novos trabalhadores infectados.

Com o pagamento do benefício mantido centralizado na Caixa Econômica Federal e o aumento previsto da quantidade de beneficiários, segundo o próprio governo, o sindicato dos bancários do Acre alerta para a provável intensificação de filas e aglomerações em agências do banco e o consequente aumento do risco de contaminação pela Covid-19 tanto da população quanto dos bancários à frente do atendimento à sociedade. Para os beneficiários que recebem o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital, a CAIXA orienta que seja realizada atualização do CAIXA Tem na loja de aplicativos.

Além da alternativa para saque sem cartão, a nova versão possibilita maior número de acessos simultâneos. Já os beneficiários que receberam o crédito do Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque do benefício em espécie. A operação é realizada nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.

O sindicato dos bancários está preocupado também, com pessoas que pagam moradores de rua e viciados em drogas, para ocuparem lugares nas filas e depois vender a outras pessoas, por valores que variam de R$ 10 a R$ 150.

Reportagem/Demóstenes Nascimento