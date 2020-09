Contran detalha como devem ser campanhas de educação no trânsito em 2020

O governo federal publicou resolução que referenda a portaria do conselho nacional de trânsito estabelecendo a mensagem, os temas e o cronograma da campanha educativa de trânsito de 2020.

A Campanha Educativa tem como tema principal “PERCEBA O RISCO, PROTEJA A VIDA” e deve ser divulgada pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. A norma sugere os temas e as orientações de abordagem de acordo com as características de cada localidade.

A exemplo de outros estados, no Acre, a campanha educativa de trânsito acontece de 18 a 25 de setembro. No mês em que ocorre a Semana Nacional de Trânsito devem ser promovidas campanhas que abordem a vulnerabilidade do pedestre, ciclista, motociclista e pessoas com deficiência, os quais estão mais expostos ao risco de lesões.

Além disso, devem abordar também a relação de violência e conflitos entre os usuários do trânsito, reforçando seu caráter coletivo. De acordo com a coordenadora de educação de trânsito do Detran-Acre, Cleia Machado, a campanha será 100% virtual. Para que a campanha tenha sucesso nas redes sociais, Cléia Machado pede apoio da comunidade.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento