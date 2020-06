Coronavirus, 271 novos casos e 16 mortes nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 11.539 para 11.810 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, nesta terça-feira, 23. O aumento foi de 271 novos casos nas últimas 24 horas.

No estado, até o momento são 27.806 casos notificados, sendo que desse total, 15.637 foram descartados. Pelo menos 360 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 6.471 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo.

A Sesacre também registra mais 16 óbitos, saltando de 305 para 321 o número de pessoas que morreram pela Covid-19, sendo 9 pessoas do sexo masculino e 7 pessoas do sexo feminino, com idades entre 34 e 95 anos.

Os óbitos do sexo feminino são:

R. R. P. L., de 39 anos. Deu entrada no dia 14 de junho no Hospital Santa Juliana e foi a óbito no dia 20. Era moradora de Rio Branco.

V. L. S. R., de 51 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 15 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e foi a óbito na ultima segunda-feira, 22.

T. S. N., de 85 anos. Deu entrada no dia 4 deste mês no Hospital Regional do Juruá e foi a óbito na última segunda-feira, 22. Era moradora de Cruzeiro do Sul.

M. C. S., de 63 anos. Deu entrada no dia 12 deste mês no Hospital Regional do Juruá e morreu nesta terça-feira, 23. Moradora de Mâncio Lima.

M. B. M., de 76 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 18 em hospital particular e foi a óbito na última segunda-feira, 22, na capital.

S. P. A., de 76 anos. Deu entrada no dia de 12 de junho no Huerb e morreu nesta terça-feira,23. Era residente de Rio Branco.

F. C. S. S., de 95 anos. Foi a óbito em domicílio, no dia 10 de junho, em Rio Branco.

Os óbitos do sexo masculino são:

J. N. C. F., de 56 anos. Deu entrada no dia 17 deste mês no Hospital Regional do Juruá, e foi a óbito na última segunda-feira, 22. Morador de Cruzeiro do Sul.

L. G. M., de 80 anos. Deu entrada no dia 13 deste mês na UPA do Segundo Distrito e foi a óbito na ultima segunda-feira, 22. Residia em Rio Branco.

I. S., de 62 anos. Deu entrada no dia 2 de março na Fundhacre e foi a óbito na última segunda-feira, 22. Era morador de Rio Branco.

C. S. N., de 34 anos. Deu entrada no dia 19 deste mês no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e foi a óbito na última segunda-feira 22. Residia em Rio Branco.

B. E. B. M., de 77 anos. Deu entrada no dia 13 deste mês no Huerb e foi a óbito no dia 20. Era morador Rio Branco.

A. R. P., de 92 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 6 de junho, em Rio Branco.

F. C. S. S., de 61 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 13 de junho, em Rio Branco.

S. P. S., de 54 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 15 de junho, em Rio Branco.

F. O., de 93 anos. Óbito registrado em domicílio, no dia 15 de junho, em Rio Branco.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_23_06_2020 (1)

Rio Branco, AC, 23 de junho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre