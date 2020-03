Coronavírus: após 3 casos confirmados, Saúde do Acre diz que aguarda o resultado de mais 55 suspeitos

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou em seu boletim diário sobre o coronavírus que não há nenhum caso novo da doença confirmado.

Boletim Sesacre desta quarta-feira, 18, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que até o final da tarde desta quarta-feira, 18, nenhum novo caso confirmado de contágio por coronavírus foi registrado.

Assim, o Acre continua registrando apenas três casos positivos para a Covid-19, todos com histórico de contaminação fora do estado e aguardando contraprova que está sendo realizada no Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA).

Os dados oficiais apontam que até o momento foram recebidas no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, pelo menos 92 amostras, das quase 34 deram resultado negativo e 55 estão sendo aguardadas para o resultado.

As 92 amostras incluem também os únicos três casos confirmados da doença, e já divulgados pela Sesacre nesta terça-feira, 17.

Rio Branco, AC, 18 de março de 2020

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre