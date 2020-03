Coronavírus: Governo suspende pagamento de verbas rescisórias

Muita gente que fez parte do governo passado, foi exonerado e não recebeu suas verbas rescisórias tem questionado se mesmo com a crise do coronavírus o pagamento vai ser efetuado.

É que antes de todo a confusão provocada pela doença, o governador Gladson Cameli havia autorizado o pagamento de cerca de R$ 4 milhões de cerca de 870 pessoas que trabalharam na gestão do ex-governador Sebastião Viana e não receberam suas rescisões.

O ac24horas buscou informações junto à porta-voz governo acreano. A jornalista Mirla Miranda afirmou que o pagamento das verbas rescisórias está suspenso até passar a crise provocada pelo coronavírus.