CORPO DE BOMBEIROS CONTEMPLA CRIANÇAS COM “UM DIA DE BOMBEIRO”

Fotos: Reprodução

Na manhã dessa segunda-feira, dia 12, no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e nas Unidades Operacionais do interior do Estado do Acre, as crianças sorteadas para vivenciar “Um dia de Bombeiro” tiveram a oportunidade de conhecer e vivenciar um pouco da rotina do bombeiro militar.

O sorteio aconteceu no dia 10 de outubro por meio de página oficial da Corporação, na qual foram selecionadas 06 (seis) crianças para a capital e 02 (duas) para cada batalhão do interior.

Os pequenos participaram do hasteamento do pavilhão nacional, conheceram os equipamentos operacionais utilizados, como a mangueira de incêndio, roupa de aproximação, capacetes, luvas, extintor de incêndio entre outros. Realizaram um passeio no caminhão da Corporação, conheceram os cães operacionais Cerys e Hunter, desceram na tirolesa e é claro, não podia faltar o banho neblinado.

O melhor que podemos fazer por nossas crianças é dar-lhes um bom exemplo e deixa-las brincar e serem felizes. Afinal, o mundo das crianças é feito de cor e fantasia, sorrisos doces e sinceros, com muita alegria.

Pensamos apenas em realizar pequenos sonhos, momentos que poderão levar para vida toda e quem sabe está na corporação em um futuro bem próximo.

Fonte: ASCOM/CBMAC