Corpo de Bombeiros inicia buscas a criança que desapareceu no Rio Purus em Manoel Urbano

No início da manhã desta segunda-feira, 28, uma equipe de mergulhadores do 6° Batalhão do Corpo de Bombeiros em Sena Madureira iniciou as buscas a uma criança de 12 anos que desapareceu nas águas do Rio Purus, em Manoel Urbano, neste domingo, 27.

Segundo informações, três crianças brincavam nas proximidades do rio, quando entraram nas águas e começaram a afogar. Uma senhora ouviu os gritos de socorro e conseguiu salvar duas delas, mas infelizmente uma criança veio a desaparecer.

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros deslocaram ao local do desaparecimento da criança e estão realizando a varredura na área, com buscas submersas.