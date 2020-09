Corpo de Bombeiros realiza programação de prevenção ao suicídio

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), por meio de sua Diretoria de Saúde, realizou, este mês, um conjunto de atividades relativas ao Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, envolvendo palestras nas unidades operacionais e administrativas da capital, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da corporação. A programação teve encerramento na última segunda-feira, 28.

A ação tem por objetivo conscientizar os militares sobre a importância do diálogo em todas as situações, especificamente em casos de depressão, um gatilho para o suicídio, apresentando os serviços oferecidos pela Diretoria de Saúde, com apoio de psicólogos e assistentes sociais. A ideia é trazer uma reflexão sobre o tema, mostrar à tropa e servidores civis que conversar sobre o assunto é a melhor solução, optando sempre pela valorização da vida.

O diretor de Saúde, capitão Mário Lima, informou que o setor realizou mais de 511 atendimentos e encaminhou mais de 300 cooperados para especialistas em saúde mental. Informou ainda os horários remanejados para atendimento com psicólogos e assistentes sociais.

O subcomandante-geral, coronel Charles Santos, avaliou a importância de se debater assuntos de saúde junto à corporação: “Ações iguais a essa somam não só para a instituição, mas também para a sociedade que atendemos”, destacou.

O comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, parabenizou a equipe pelo excelente trabalho desenvolvido, assumindo a dedicação diária para melhorar o ambiente de trabalho e as relações interpessoais dentro da corporação. “Toda e qualquer doença deve ser tratada, para vivermos cada dia, trabalhar com diversão, fazer as coisas com amor. A angústia e as incertezas podem atrapalhar e nos adoecer. Que sejamos positivos em buscar soluções, e não deixar que os problemas pequenos cresçam”, pontuou.