Corpo de moradora de rua que teve pedra amarra as pernas é encontro no Igarapé São Francisco

O corpo de uma mulher foi encontrado neste domingo, 30, no igarapé São Francisco, no Parque São Francisco, região do Raimundo Melo.

A vítima, que segundo informações era moradora de rua, foi assassinada.

No cadáver peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil constataram várias perfurações de arma branca.

Além disso, a mulher apresentava um profundo no corte na barriga.

Outro detalhe que chamou a atenção da pericia é que uma pedra, de aproximadamente 10 quilos, foi amarradas as pernas da vítima. “ A intenção dos criminosos é que o corpo afundasse.

A identificação oficial ainda não foi realizada, mas segundo informações, a vítima é Mara Roberta de Souza Brito de 29 anos.

A mulher que era moradora de rua estava desaparecida desde a última quinta-feira, 27.

