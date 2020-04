Corpo encontrado com corte profundo no pescoço é de adolescente da Cidade do Povo

David Sahid-ac24horas

A mulher encontrada morta na tarde deste sábado (25) em uma área de mata, às margens de um córrego no Conjunto Aroeira, na região do bairro Calafate, em Rio Branco, é a adolescente Talya Pereira Maciel, de 15 anos. A Polícia Civil confirmou a identificação após familiares comparecerem ao Instituto Médico Legal.

O corpo da adolescente foi encontrado por moradores com marcas de perfurações no abdômen, amordaçada e um corte profundo no pescoço, quase que decapitada. Segundo informações da família, Talya é moradora do Conjunto Habitacional Cidade do Povo e saiu casa dizendo que iria na Baixada da Sobral e não retornou.

De acordo com a polícia, a morte de Tayla pode está relacionada a guerra entre facções, uma vez que ela era membro de organização criminosa e foi encontrada morta em uma área dominada pela facção rival. O caso já está sendo investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).