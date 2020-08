Corpos de adolescentes são encontrados em igarapé; um sem orelha e outro sem cabeça

Um duplo e brutal assassinato foi registrado na cidade de Feijó. Na manhã desta quinta-feira, 20, os corpos de dois adolescentes de 16 anos foram encontrados com sinais de execução. Um sem cabeça e outro sem as orelhas. Os corpos estavam às margens do Igarapé Diabinho, localizado próximo a Feijó. A necropsia dos corpos será feita no Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Tarauacá, capitão Jean, a qual a PM de Feijó é subordinada, o duplo homicídio deve ter acontecido há dois dias. Os pais das vítimas contaram a polícia afirmando que 4 homens levaram os jovens de dentro de casa para uma área de mata e desde então eles não foram mais vistos.